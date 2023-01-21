Диван по цене однушки: глазам не поверите, увидев, как живет Стас Михайлов (фото)

Такое позволить себе может не каждый.

Стасу Михайлову как одному из самых популярных музыкантов отечественной эстрады не приходится жаловаться на свои доходы. За одно выступление певец получает около двух миллионов рублей: материальное положение позволяет ему вести роскошный образ жизни и ни в чем себе не отказывать.

Не так давно в Сети обсуждался шикарный коттедж знаменитости. Полы в нем отделаны натуральным мрамором, а мебель создана итальянскими дизайнерами фабрики Visionnaire.

Продукцию этой компании дешевой точно не назовешь. Например, выяснилось, что диван для гостиной Михайлов приобрел за три с половиной миллиона рублей — деньги, на которые вполне можно купить квартиру.

Между тем многим не нравится обстановка в жилище артиста. Хейтеры твердят, что такой стиль давно не в моде, обвиняя исполнителя в безвкусице и вычурности. Вот только Михайлову до замечаний злопыхателей нет никакого дела.