«Дитя Советского союза»: наглости Сябитовой нашлось объяснение

Роза Сябитова с гордостью заявила, что в ее жилах течет аристократическая кровь, поскольку мать звезды вышла из зажиточной семьи военного генерала. Хотя к дворянам себя причислить сваха не смогла, она отметила, что аристократизм в ней все же проявился.

«Воистину говорят: гены пальцем не размажешь. Все идет оттуда — через гены, родовую память. Не просто же так я начала писать, обладаю определенными способностями (может быть даже талантами), была признана на телевидении. Это гены!» — объяснила Сябитова в программе «Мой герой ».

У зрителей интервью звезды вызвало бурную реакцию: часть из них высмеяли Розу за хвастовство, вторые не поверили в рассказ, третьи же возмутились ее высокомерию. Один из пользователей Сети объяснил поведение Сябитовой отсутствием советской системы: «Нет советов, поэтому такие звезды! Хамовитые, бесцеремонные, наглые».

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Ему тут же возразили, напомнив, что сваха как раз советская артистка, учившаяся в школе и воспитанная с людьми того строя — дитя Советского союза.