Дитя любви сфинкса и шотландца: Сеть взорвало фото «облезлого» кота

Человечество издавна занимается разведением домашних любимцев и выводит новые уникальные породы. Порой «любовные истории» разворачиваются без ведома хозяев, порождая забавные коллизии. Кажется, некоторых кошек не стоит случать, а иначе облик их потомства способен шокировать.

В социальных сетях завирусились кадры с необычным котиком. «Пушистик» стал плодом любви двух несовместимых пород — шотландской вислоухой кошки и сфинкса. Получился малыш с огромными инопланетными глазами и серой облезлой шерсткой. Такой питомец явно выделяется на улице.

Мнения пользователей Сети по поводу внешности животного разделились. Многие жестоко шутили насчет его странного облика.