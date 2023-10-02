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Дитя любви сфинкса и шотландца: Сеть взорвало фото «облезлого» кота

2 октября 2023 09:30
Дитя любви сфинкса и шотландца: Сеть взорвало фото «облезлого» кота

Пользователей испугала его неординарная внешность.

Человечество издавна занимается разведением домашних любимцев и выводит новые уникальные породы. Порой «любовные истории» разворачиваются без ведома хозяев, порождая забавные коллизии. Кажется, некоторых кошек не стоит случать, а иначе облик их потомства способен шокировать.

В социальных сетях завирусились кадры с необычным котиком. «Пушистик» стал плодом любви двух несовместимых пород — шотландской вислоухой кошки и сфинкса. Получился малыш с огромными инопланетными глазами и серой облезлой шерсткой. Такой питомец явно выделяется на улице.

Мнения пользователей Сети по поводу внешности животного разделились. Многие жестоко шутили насчет его странного облика.

«Как будто постирали в машинке», «Линялый брелок с зайцем», «Выглядит как-то нездорово», «Инопрешеленец», — высказывались юзеры.

Фото: соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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