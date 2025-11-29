Меню
Дитя «Кухни», но с криминалом: все 9 эпизодов сериала с Эйдельштейном можно посмотреть залпом — в главном герое разглядели типаж Уолтера Уайта

Дитя «Кухни», но с криминалом: все 9 эпизодов сериала с Эйдельштейном можно посмотреть залпом — в главном герое разглядели типаж Уолтера Уайта

29 ноября 2025 12:48
Дитя «Кухни», но с криминалом: все 9 эпизодов сериала с Эйдельштейном можно посмотреть залпом — в главном герое разглядели типаж Уолтера Уайта

Для тех, кто любит «кулинарные» истории.

Конец года — идеальное время для премьеры, которая должна остаться в памяти зрителей. Платформа Иви предлагает посмотреть сериал «Жар», выложив сразу все девять эпизодов.

Авторы месяцами подогревали интерес, выпускали промо, а теперь дают возможность проглотить сезон одним махом. И надеются, что в списках лучших проектов года он не потеряется.

Необычный сеттинг

«Жар» описывают как криминально-кулинарную драму — сочетание звучит странно, но внутри все выглядит довольно логично. В центре сюжета оказывается Марк Левинский, одиозный шеф, которого выкидывают из одного из лучших ресторанов столицы.

Он талантлив, это признают даже недоброжелатели, но вспыльчивый характер и привычка взрываться по каждому поводу сделали его токсичным для всей отрасли. Его конкуренты запускают собственные проекты, бывшие коллеги закрывают перед ним двери, а личная жизнь подкидывает новые неприятности. На фоне этого обрушения Левинский впервые остается почти на нуле: без денег, работы и репутации.

Дитя «Кухни», но с криминалом: все 9 эпизодов сериала с Эйдельштейном можно посмотреть залпом — в главном герое разглядели типаж Уолтера Уайта

И тут ему встречается Аарон — парень из семьи, где все решают старшие, а за будущего наследника уже давно расписано, кем быть и на ком жениться. Он мечтает стать поваром, открыть собственный ресторан, доказать семье, что способен на что-то свое. Ноему выставили жесткие условия: месяц на то, чтобы вывести заведение в плюс, и ни копейки стартового капитала.

Если провалится, мечта закончена, а его отправят в заранее выбранную «правильную» жизнь. Именно туда Марк и вписывается, соглашаясь помочь человеку, которого едва знает. Это не выглядит милостью — скорее попыткой зацепиться за последний шанс.

Красивая картинка

Сериал держится именно на этой паре. Темперамент Марка и растерянная настойчивость Аарона создают нужное напряжение. Марк Эйдельштейн играет парня, который разрывается между ожиданиями семьи и редкими вспышками собственной воли, а Даниил Воробьев выдает один из своих лучших «пограничных» образов.

Если обычный путь героя — исправление, то здесь как-будто стоит ждать падения. И зрители, уже посмотревшие первые эпизоды, прямо говорят: было бы интересно увидеть его путь по модели Уолтера Уайта, где талант и одержимость неизбежно ведут в пропасть.

Дитя «Кухни», но с криминалом: все 9 эпизодов сериала с Эйдельштейном можно посмотреть залпом — в главном герое разглядели типаж Уолтера Уайта

Проект действительно красиво снят. Легендарную «Кухню» авторы использовали в качестве вдохновения и сами это не скрывают. Это влияние ощущается скорее в деталях: как создается пространство, как подается ритм кухни и внутренние конфликты команды.

Но это было 15 лет назад и это совсем другой по жанру проект, — говорил продюсер Юрий Сапронов.

До «Медведя» сериал не пытается дотянуться — режиссер Артем Аксененко честно признается, что даже не видел его. И, возможно, это к лучшему: «Жар» не стремится подражать международным стандартам, а строит свою историю вокруг характеров.

Дитя «Кухни», но с криминалом: все 9 эпизодов сериала с Эйдельштейном можно посмотреть залпом — в главном герое разглядели типаж Уолтера Уайта

Отзывы пока полярные. Одни хвалят съемку, игру Воробьева и атмосферу, которая держится где-то между драмой и триллером. Есть и те, кто пока ничего нового в сериале не увидел.

Любителям кулинарного сеттинга, сложных героев и драмы, где у каждого свои тараканы, «Жар» стоит попробовать. Даже если не станет идеалом, точно оставит впечатление.

Ранее мы писали: «Затягивает с первых же мгновений»: если ищете уютный детектив на пару вечеров, вот идеальный вариант от Netflix — с рейтингом 93% на RT

Фото: Legion-Media, Кадры из сериала «Жар»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
