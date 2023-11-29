Дитер Болен стыдился этого хита Modern Talking: зато весь СССР знал его наизусть

Сложно сказать, где группа Modern Talking была популярнее — в родной Германии или в Советском Союзе. Поп-дуэт сладкоголосых красавцев покорил девичьи сердца. Барышни записывали любимые строки в тетрадки и целовали портреты кумиров миллионов. Главной песней коллектива стала You’re My Heart, You’re My Soul.

Для российской публики хит известен как незамысловатое «Йомаха, йомасо». Автор композиции Дитер Болен признавался, что шлягер он написал на коленке. Текст был придуман за полминуты, а записывалась песня в скромной студии на заднем дворе. Артисты не могли и мечтать, что композиция сделает их мировыми звездами.

С мелодией у Болена было сложнее. Композитор все никак не мог «докрутить» музыку, пока ему не попалось творение Precious Little Diamonds голландской группы Fox the Fox. Modern Talking «позаимствовали» чужую аранжировку, не заплатив авторам ни марки.