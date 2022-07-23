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Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев

23 июля 2022 12:43
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев

Фанаты американской анимации сочли советский мультфильм бездарной калькой.

Россияне относятся к «Ну, погоди!» с любовью и трепетом, как к важному наследию СССР и памяти о детстве, чего не скажешь об иностранных зрителях. Американцы подняли мультфильм на смех, сравнив его с похожими произведениями Disney и Warner Bros.

Создатель «Ну, погоди!» в разговоре с журналистами отметил, что у отечественной истории есть одно значимое превосходство — персонаж Волка, которого любят зрители от мала до велика.

«Вот у Диснея в мультиках волк, как правило, жуткий, его надо бояться, а наш — милый и глупый», — заявил Александр Курляндский в интервью изданию «АиФ».

А ведь мультсериала могло и не быть. По словам его создателя, сценарий долгое время не имел успеха, в нем не видели ни нравственной составляющей, ни выдающегося юмора. Помог мультипликатор Вячеслав Котеночкин, который не только разглядел в простенькой истории будущий хит, но и создал персонажей, прошедших проверку временем.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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