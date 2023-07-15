Диснею не по плечу: лучший мультфильм по мнению иностранцев сняли в СССР

В 2020 году в Японии проходил международный фестиваль анимации «Лапута». В нем приняли участие более сотни известных критиков и специалистов по мультипликации. Они составили рейтинг лучших мультипликационных фильмов со всего мира. В рейтинг попало несколько советских мультиков, а первое место занял мультфильм, знакомый каждому.

Лучшей из когда-либо созданных мультипликационных фильмов признали работу Юрия Норштейна «Ежик в тумане». Простая на первый взгляд история о том, как Ежик заблудился по дороге в гости к лучшему другу Медвежонку оказалась эталоном для лучших аниматоров мира.

Этот мультфильм уже собрал множество наград, в том числе и международных, но такое широкое признание он получил впервые. «Ежик в тумане» — пример для всех современных мультипликаторов. Его обожают даже такие культовые режиссеры, как Хаяо Миядзаки. Он не раз говорил, что считает работу Норштйна своим любимым мультфильмом. На такое не был способен даже Уолт Дисней.