Disney оставил жирную подсказку в «Короле льве» — но она затерялась в переводе: вовсе не Шрам погубил прайд

22 августа 2025 07:29
Виновником всех бед был другой герой.

История про львенка Симбу из «Короля льва» и его тяжелый путь к трону с детства учит зрителей важным ценностям: ответственности, важности семьи и заботе о близких.

А вот при внимательном пересмотре в оригинале рождается довольно жуткая теория, которая переворачивает привычное восприятие истории. И если принять ее во внимание, Шрам оказывается не таким уж злодеем, каким нам его показывают.

Подозрительные подсказки от Disney

Муфаса с первых кадров показывает себя как идеальный правитель. Его королевство процветает, а каждый день он напоминает маленькому Симбе о том, что когда-то тот унаследует трон. Но при этом старший лев словно полностью вычеркнул из уравнения собственного брата. Шрам не рассматривается в роли короля — от слова совсем.

Муфаса говорит сыну, что «великие короли прошлого» после смерти наблюдают за живыми со звезд. И это оказывается ключевой подсказкой: после гибели Муфасы королевство стремительно погружается в хаос.

Под правлением Шрама в землях царит засуха, исчезает еда и вода. Гиены, конечно, усугубляют положение, но вряд ли они способны повлиять на климат. И вот тут зрители замечают странные намеки.

  • Призрак Муфасы появляется Симбе в виде облаков.
  • Шаман Рафики, когда появляется Муфаса в небе, произносит: «The weather! Very peculiar» («Погода! Очень своеобразно»). В русском дубляже эта фраза превратилась в нейтральное «Сегодня необычная погода».
  • Сам Рафики узнает, что Симба жив, благодаря ветру, который приносит к нему доказательства.
  • В финальной битве тучи, гром и молнии словно подыгрывают драме.
  • И, наконец, сразу после смерти Шрама начинается дождь, смывающий огонь и символически очищающий земли.

Слишком много совпадений, чтобы их игнорировать.

Кто же настоящий злодей?

Если эта теория правдива, Муфаса вовсе не отправился к «звездам предков», а остался в мире живых в роли могущественной силы, управляющей погодой. Получается, именно он обрушил страдания на прайд, чтобы убрать узурпатора и посадить Симбу на трон.

И тут возникает главный вопрос: как это расценивать? Жестокий эгоизм и готовность пожертвовать всеми ради будущего сына? Или отчаянная попытка избавить животных от диктатуры Шрама любой ценой? Вопрос на подумать.

Фото: Кадры из мультфильма «Король Лев» (1994 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
