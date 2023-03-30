Дисней или нет? Этот тест покажет, насколько вы разбираетесь в мультфильмах

Для миллионов людей со всего света фамилия и название киностудии “Дисней” является синонимом детства и радости. Кто не смотрел мультфильмы про Микки Мауса и других любимых персонажей, или, по крайней мере, не читал комиксы и не видел на картинках? Интересно, что самый известный персонаж, созданный Уолтом Диснеем, появился на свет благодаря… фобии. Всемирно известный мультипликатор до ужаса боялся мышей, и, судя по всему, решил выбивать клин клином. Правда, напарник и соавтор Диснея, художник Аб Айверкс, вспоминал, что рассматривались также другие варианты, вместо мышонка персонажем мог стать щенок, котенок или лягушонок. Однако Уолт Дисней настоял на кандидатуре грызуна. Изначально Маус должен был носить имя Мортимер, однако жена мультипликатора сочла его неудачным. Сложно сказать, помог ли Микки Маус своему создателю справиться со страхом перед реальными мышами, но своего мультипликационного героя Дисней полюбил всем сердцем. Уолт Дисней лично озвучивал его на протяжении двух десятков лет.

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