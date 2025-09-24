Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

24 сентября 2025 15:13
Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

Сюжетные дыры в мульте встречаются едва ли не каждые несколько минут.

Пока Disney лепит третью часть «Холодного сердца», пересмотр первой внезапно открывает глаза: за песнями и сверкающими замками скрывается настоящий ледяной карьер сюжетных дыр и ляпов. Давайте разберем самое вопиющее — то, что никак не спишешь на «ну, это же мультик».

Ханс, самозванец-регент

Главный «твист» мультфильма — злодейская сущность Ханса. Но вот беда: по логике он вообще не мог объявить себя регентом. В зале были только иностранные дипломаты, у которых нет ни грамма власти назначать чужого принца управлять королевством.

Более того, жители Эренделла еще недавно аплодировали Хансу за помощь — а потом радостно поддержали, когда Анна вмазала ему по лицу. Простите, но как они за пять секунд догадались, что он злодей?

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

Регент, которого забыли

Когда погибли родители, Эльза еще была несовершеннолетней. Значит, кто-то управлял страной до ее коронации. Но стоит Анне уехать, как она оставляет все хозяйство на Ханса, парня, с которым знакома полдня.

Удобно для сценария, но абсолютно нелогично: ведь должен был быть прежний регент или советники. Что, все разом ушли в отпуск?

«Анна мертва». А доказательства?

Один из самых абсурдных моментов: Ханс заявляет, что Анна умерла, и все… верят на слово. Никто не требует тела, не устраивает траур, не проверяет ее состояние.

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

Королевство, где любят все оформлять с парадным пафосом, вдруг решает, что достаточно устного заявления сомнительного принца.

Самопожертвование Олафа, которое никто не засчитал

Финальное спасение Анны приписали «акту истинной любви» со стороны Эльзы. Но погодите: за пару сцен до этого Олаф готов был сгореть у камина, лишь бы согреть подругу.

Он буквально жертвовал собой — разве это не любовь? Видимо, для создателей снеговик не считается. Ироничный бонус, персонаж для смеха и мерча, а не полноценный герой.

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

Магия, которая работает через раз

Лед Эльзы подчиняется законам… самого сценария. Маленький Кристофф катается на ледяной глыбе и даже не мерзнет, Анна гуляет по снежным залам в ночнушке и не кашляет.

Зато стоит Эльзе ударить по полу — и целое королевство оказывается подо льдом. Последовательность? Нет, не слышали.

Сила за пять минут

Эльза двадцать лет боится собственных сил и не умеет их контролировать. Но сбежав в горы, вдруг строит шикарный замок с архитектурными изысками, ледяными лестницами и люстрами. Никаких тренировок, никакой практики.

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

Заодно сценаристы забывают про ее «волшебные перчатки», которые должны были сдерживать магию: почему ткань на руках работает, а обувь на ногах — нет?

Ускоренный квест Ханса

Анна и Кристофф добираются до ледяного дворца два дня, да еще с проводником. Ханс — человек, едва знакомый с местностью, — каким-то чудом находит замок быстрее. Видимо, у него был встроенный GPS, подаренный сценаристами.

Мирно уснувшая угроза

Финал подается как «все счастливы, Эльза научилась контролировать себя». Но объективно — ее силы никуда не делись.

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

Та же девушка, которая чуть не убила сестру и заморозила целое королевство, вдруг «вылечилась» любовью. По сути, угроза осталась, просто теперь все делают вид, что она под контролем.

Итог

«Холодное сердце» — мультфильм, который мы любим за музыку, атмосферу и мемы. Но если присмотреться, сюжет идет по слишком скользкому льду. И чем ближе премьера третьей части, тем отчетливее понимаешь: авторам придется не только придумывать новое, но и хоть как-то прикрывать старые дыры.

Ранее мы писали: Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили

Фото: Кадр из мультфильма «Холодное сердце» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
10 комментариев
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Читать дальше 2 октября 2025
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится «Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится Читать дальше 30 сентября 2025
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку «Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку Читать дальше 1 октября 2025
На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее Читать дальше 29 сентября 2025
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет Читать дальше 28 сентября 2025
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Читать дальше 3 октября 2025
Российская комедия на 5 баллов пошла на экспорт: за границей провальный фильм приняли теплее — ремейк стал новым «Проектом X» Российская комедия на 5 баллов пошла на экспорт: за границей провальный фильм приняли теплее — ремейк стал новым «Проектом X» Читать дальше 3 октября 2025
Один момент из книги раскрыл Рона лучше, чем все фильмы о «Гарри Поттере» — но его вырезали: HBO обязаны ее показать Один момент из книги раскрыл Рона лучше, чем все фильмы о «Гарри Поттере» — но его вырезали: HBO обязаны ее показать Читать дальше 3 октября 2025
«Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле «Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше