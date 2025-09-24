Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

Сюжетные дыры в мульте встречаются едва ли не каждые несколько минут.

Пока Disney лепит третью часть «Холодного сердца», пересмотр первой внезапно открывает глаза: за песнями и сверкающими замками скрывается настоящий ледяной карьер сюжетных дыр и ляпов. Давайте разберем самое вопиющее — то, что никак не спишешь на «ну, это же мультик».

Ханс, самозванец-регент

Главный «твист» мультфильма — злодейская сущность Ханса. Но вот беда: по логике он вообще не мог объявить себя регентом. В зале были только иностранные дипломаты, у которых нет ни грамма власти назначать чужого принца управлять королевством.

Более того, жители Эренделла еще недавно аплодировали Хансу за помощь — а потом радостно поддержали, когда Анна вмазала ему по лицу. Простите, но как они за пять секунд догадались, что он злодей?

Регент, которого забыли

Когда погибли родители, Эльза еще была несовершеннолетней. Значит, кто-то управлял страной до ее коронации. Но стоит Анне уехать, как она оставляет все хозяйство на Ханса, парня, с которым знакома полдня.

Удобно для сценария, но абсолютно нелогично: ведь должен был быть прежний регент или советники. Что, все разом ушли в отпуск?

«Анна мертва». А доказательства?

Один из самых абсурдных моментов: Ханс заявляет, что Анна умерла, и все… верят на слово. Никто не требует тела, не устраивает траур, не проверяет ее состояние.

Королевство, где любят все оформлять с парадным пафосом, вдруг решает, что достаточно устного заявления сомнительного принца.

Самопожертвование Олафа, которое никто не засчитал

Финальное спасение Анны приписали «акту истинной любви» со стороны Эльзы. Но погодите: за пару сцен до этого Олаф готов был сгореть у камина, лишь бы согреть подругу.

Он буквально жертвовал собой — разве это не любовь? Видимо, для создателей снеговик не считается. Ироничный бонус, персонаж для смеха и мерча, а не полноценный герой.

Магия, которая работает через раз

Лед Эльзы подчиняется законам… самого сценария. Маленький Кристофф катается на ледяной глыбе и даже не мерзнет, Анна гуляет по снежным залам в ночнушке и не кашляет.

Зато стоит Эльзе ударить по полу — и целое королевство оказывается подо льдом. Последовательность? Нет, не слышали.

Сила за пять минут

Эльза двадцать лет боится собственных сил и не умеет их контролировать. Но сбежав в горы, вдруг строит шикарный замок с архитектурными изысками, ледяными лестницами и люстрами. Никаких тренировок, никакой практики.

Заодно сценаристы забывают про ее «волшебные перчатки», которые должны были сдерживать магию: почему ткань на руках работает, а обувь на ногах — нет?

Ускоренный квест Ханса

Анна и Кристофф добираются до ледяного дворца два дня, да еще с проводником. Ханс — человек, едва знакомый с местностью, — каким-то чудом находит замок быстрее. Видимо, у него был встроенный GPS, подаренный сценаристами.

Мирно уснувшая угроза

Финал подается как «все счастливы, Эльза научилась контролировать себя». Но объективно — ее силы никуда не делись.

Та же девушка, которая чуть не убила сестру и заморозила целое королевство, вдруг «вылечилась» любовью. По сути, угроза осталась, просто теперь все делают вид, что она под контролем.

Итог

«Холодное сердце» — мультфильм, который мы любим за музыку, атмосферу и мемы. Но если присмотреться, сюжет идет по слишком скользкому льду. И чем ближе премьера третьей части, тем отчетливее понимаешь: авторам придется не только придумывать новое, но и хоть как-то прикрывать старые дыры.

Ранее мы писали: Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили