Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Disney+ готовит новый любовный треугольник: турки снимают «Запретную любовь», но наоборот под над названием «Внезапно»

Disney+ готовит новый любовный треугольник: турки снимают «Запретную любовь», но наоборот под над названием «Внезапно»

3 февраля 2026 20:50
Кадр из сериала «Внезапно»

Пока обещают всего лишь 8 серий.

В водовороте турецких дизи, который захлестнет нас в 2026 году, после громкого финала «Зимородка», а также продолжения полюбившегося «Клюквенного щербета», сериал «Внезапно» обещает стать настоящей жемчужиной. Турки гарантируют, что будет драма с высоким накалом страстей.

О сюжете

История совсем не банальная для турецкого кинематографа. «Внезапно» предлагает зрителю погрузиться в сложный и провокационный сюжет. Итак, в центре истории находится успешная женщина по имени Айлин, казалось бы, обрела идеальную жизнь. Внезапно одна случайная встреча в Мадриде ставит под угрозу все.

Героиня оказывается в любовном треугольнике. Мать и дочь будут соперничать за внимание одного мужчины. Словом, интрига закручивается до предела, когда Айлин осознает, что сердце Карана покорила не только она, но и ее собственная дочь, Ширин.

Почему нужно смотреть

В проекте задействован звездный каст. Так, Бирдже Акалай из «Черно-белой любви» сыграет Айлин. разрывающейся между долгом и внезапно вспыхнувшей страстью. Алперен Дуймаз, сыгравший в «Лейле», покорит сердца зрительниц своим обаянием, как Серкан Болат. Наконец молодая актриса Дерья Пынар Ак воплотит на экране сложный образ Ширин.

Действие сериала разворачивается в двух прекраснейших городах мира: Мадриде и Стамбуле. Великолепная архитектура, живописные улочки и атмосфера этих городов станут прекрасным фоном для разворачивающейся драмы, добавляя сериалу визуальную привлекательность.

Ну и наконец, проект поднимает важные вопросы и дает свой взгляд на семейные отношения. «Внезапно» поднимает важные вопросы о границах дозволенного, о жертвах, на которые мы готовы пойти ради любви, и о том, как непросто сохранить семью, когда в нее вмешиваются сильные чувства.

Проект выйдет в марте и пока заявлено 8 серий.

Фото: Кадр из сериала «Внезапно»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Читать дальше 20 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» «Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» Читать дальше 20 февраля 2026
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест «Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест Читать дальше 20 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше