Диснеевские принцессы на одно лицо: их срисовали с реальной женщины (фото)

Легендарные принцессы и другие героини из диснеевских мультфильмов известны всем с детства. Но наверняка многие не знают, что каждая из них была срисована с реальных женщин. Более того, одна из актрис «подарила» свое лицо сразу двум героиням.

Речь идет о Шерри Стоунер, которая известна еще как аниматор и писательница. Чтобы создать Ариэль, артистка в течение нескольких лет регулярно приходила на съемки в студию. Ей делали специальный макияж, одевали в обтягивающий костюм и отправляли отыгрывать самые разнообразные эмоции и движения. Также Шерри приходилось нырять в аквариум, чтобы авторы мультфильма могли запечатлеть движение ее волос в воде. Художники делали наброски, по которым позже рисовали локоны Русалочки.

Следующей героиней в исполнении Шерри стала легендарная принцесса Белль из мультфильма «Красавица и чудовище». Ее сделали точно так же, как и Ариэль: с помощью процесса live-action reference, то есть создания кадров с натуральным движением лиц. Такой метод критиковали многие сотрудники компании из-за того, что он отнимает слишком много времени, но стоит признать — результат получился потрясающий.