Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет

Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет

29 июля 2022 15:55
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет

Поклонники продолжают обсуждать последние дни жизни артиста.

Аркадий Кудряшов прокомментировал результаты вскрытия Юры Шатунова. Ранее появилась информация, что музыкант принимал запрещенные вещества перед смертью.

По данным ряда СМИ, причиной смерти лидера «Ласкового мая» стали наркотические препараты. Якобы именно из-за них его сердце не выдержало, а после сам Кудряшов решил скрыть следы этого и кремировал тело. Как рассказал директор артиста, ему удалось ознакомиться с результатами вскрытия, так как они были необходимы для проведения похорон. В итоге врачам не удалось обнаружить ничего настораживающего или противозаконного.

«Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить», — цитирует слова Кудряшова портал Prozvezd.info.

Также собеседник издания отмечает, что Шатунов сам попросил себя кремировать незадолго до смерти. По словам директора артиста, тот принял решение о сожжении тела, после того как переболел коронавирусом.

Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Читать далее 30 июля 2022
Не просто так: правда о воссоединении «Тату» после скандала вышла наружу Не просто так: правда о воссоединении «Тату» после скандала вышла наружу Читать далее 29 июля 2022
Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Читать далее 29 июля 2022
Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Читать далее 30 июля 2022
«Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть «Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Читать далее 30 июля 2022
«Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза «Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза Читать далее 30 июля 2022
Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Читать далее 29 июля 2022
По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным Читать далее 29 июля 2022
Related video