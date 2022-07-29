Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет

Аркадий Кудряшов прокомментировал результаты вскрытия Юры Шатунова. Ранее появилась информация, что музыкант принимал запрещенные вещества перед смертью.

По данным ряда СМИ, причиной смерти лидера «Ласкового мая» стали наркотические препараты. Якобы именно из-за них его сердце не выдержало, а после сам Кудряшов решил скрыть следы этого и кремировал тело. Как рассказал директор артиста, ему удалось ознакомиться с результатами вскрытия, так как они были необходимы для проведения похорон. В итоге врачам не удалось обнаружить ничего настораживающего или противозаконного.

«Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить», — цитирует слова Кудряшова портал Prozvezd.info.

Также собеседник издания отмечает, что Шатунов сам попросил себя кремировать незадолго до смерти. По словам директора артиста, тот принял решение о сожжении тела, после того как переболел коронавирусом.