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Киноафиша Статьи Директор «Ленкома» не стал молчать: правда о вдове Караченцова вышла наружу

Директор «Ленкома» не стал молчать: правда о вдове Караченцова вышла наружу

12 июля 2022 15:30
Директор «Ленкома» не стал молчать: правда о вдове Караченцова вышла наружу

Конфликт знаменитостей продолжается не один месяц.

Людмила Поргина взяла больничный и уехала в отпуск в Болгарию. Об этом рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

По словам Варшавера, не так давно артистка объявила, что уходит в больничный отпуск на 30 дней. Директор очень удивился такому продолжительному сроку отдыха. Как оказалось, восстанавливать свое здоровье вдова Караченцова намерена не у себя дома, а на курорте.

«На месяц взяла и уехала отдыхать в Болгарию», — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.

При этом собеседник издания признается, что не понимает, почему именно Поргиной дали такой длинный отдых. Дело в том, что последнее время артистка участвует в спектаклях исключительно как актриса массовки и ее роли ограничиваются парой минут на сцене. Сама же артистка утверждает, что подобные постановки ее оскорбляют, а Варшавер таким образом намеревается заставить ее уволиться.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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