Династия актеров-неудачников: над этими красавчиками потешается весь Голливуд

История Голливуда насчитывает немало актерских династий. Одна из них — четверо братьев Болдуинов, которые смогли стать мировыми звездами. Но не все так гладко с этим именитым семейством.

Алек, Дэниэл, Уильям и Стивен Болдуины смогли построить замечательную карьеру в Голливуде. Это достижение особенно ценно, учитывая тот факт, что братья родились в простой семье, не связанной с кино. Каждый из Болдуинов начал сниматься в молодом возрасте и вскоре завоевал признание публики.

Самым популярным из этой четверки стал, конечно же, Алек Болдуин. Он известен по фильмам «Битлджюс», «Замужем за мафией» и «Отступники». Правда, он, как и братья, сошел с дистанции и утратил былые позиции.

Ни один из Болдуинов не стал обладателем ни одной престижной кинопремии. Актерскую игру братьев критики неоднократно разносили в пух и прах, что плохо сказалось на развитии их карьеры. Публика тоже не всегда благосклонно принимала их работы, поэтому братьям пришлось переключиться на независимые проекты. А в этом жанре популярности точно не добьешься. Именно поэтому над именитой династией потешается весь Голливуд, ведь фактически четверка братьев потерпела фиаско.