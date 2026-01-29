Оповещения от Киноафиши
Дин Винчестер продал бы душу за кусочек этого пирога: как приготовить тот самый «очешуительный» десерт из «Сверхъестественного»

Дин Винчестер продал бы душу за кусочек этого пирога: как приготовить тот самый «очешуительный» десерт из «Сверхъестественного»

29 января 2026 17:38
Дин Винчестер продал бы душу за кусочек этого пирога: как приготовить тот самый «очешуительный» десерт из «Сверхъестественного»

Он заказывал его буквально в каждой закусочной.

Если вы смотрели «Сверхъестественное», то знаете: кроме охоты на нечисть, у Дина Винчестера была еще одна слабость — сытная, простая еда из придорожных закусочных. А его личным гимном, помимо метала, был… вишневый пирог.

Помните тот сон, где под песню Warrant «Cherry Pie» ему танцевали ангел и демон? Мы не обещаем вам танцев, но гарантируем тот самый вкус, от которого, как поется в треке, «взрослый мужчина заплачет». Готовьтесь повторить рецепт, достойный охотника.

Для аутентичности лучше брать свежие вишни, но если не сезон — сойдут и замороженные. Главное — дать им полностью оттаять и стечь. Если ягоды кислые, просто добавьте чуть больше сахара. Десерт получается точно такой как в тех самых американских забегаловках, где братья планировали свои вылазки.

Ингредиенты (на форму 22-23 см):

  • 600 г песочного теста (разделить на 2 части),
  • 5 стаканов вишни без косточек,
  • 100 г + 2 ст. л. сахара,
  • 60 г пшеничной муки,
  • 30 г кукурузного крахмала,
  • Сок половины лимона,
  • По 1 ч. л. ванильного и миндального экстракта,
  • 1 яйцо и 1 ст. л. молока для смазки.
Дин Винчестер продал бы душу за кусочек этого пирога: как приготовить тот самый «очешуительный» десерт из «Сверхъестественного»

Как повторить пирог Винчестеров:

Разогрейте духовку до 175°C. Раскатайте одну часть теста и выложите в форму, плотно прижимая ко дну и бортикам. В большой миске смешайте вишни, 100 г сахара, муку, крахмал, лимонный сок и оба экстракта. Вывалите начинку на тесто.

Накройте пирог вторым пластом теста, тщательно защипните края. Сделайте несколько надрезов ножом или соберите красивую решетку — как настоящий пирог из классической американской пекарни.

Взбейте яйцо с молоком и смажьте верх коржа. Посыпьте оставшимися двумя ложками сахара. Выпекайте 20 минут при 175°C, затем увеличьте температуру до 205°C и готовьте еще 30-35 минут, пока пирог не станет золотисто-коричневым.

Важный шаг. Дайте пирогу остыть не менее 2 часов — это нужно, чтобы начинка загустела и не вытекала при нарезке.

Подавайте со взбитыми сливками и, конечно, с гимном Дина — песней Warrant на фоне. По американским стандартам, правильный вишневый пирог должен содержать не менее 25% ягод. У этого рецепта их даже больше — так что он одобрен не только нами, но и, вероятно, самими Винчестерами.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Сверхъестественное»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
