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«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись

24 июля 2025 13:17
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись

16-му сезону придется расставлять точки над i.

Финал «Сверхъестественного» вышел в эфир в 2020-м, а фанаты до сих пор спорят: кем же была та самая женщина, с которой Сэм завел семью? Камера показала только размытый силуэт в глубине кадра, но поклонники разглядели в девушке Эйлин — глухую охотницу, с которой у Сэма был роман в последних сезонах. Одни не верили, другие были уверены — а теперь Джаред Падалеки поставил точку в спорах.

В одном из интервью спустя годы после финала Падалеки заявил:

«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись

«Дин не захотел бы, чтобы его младший брат женился на Эйлин, Руби или ком-то еще из [охотничьей] жизни».

Вот так. Один ответ — и целая фан-теория рассыпалась в пыль, как демон после удачного обряда экзорцизма. То есть да: та самая «женщина на заднем плане» — это не Эйлин. Более того, по словам Падалеки, она вообще никогда не появлялась в сериале.

Зрителям показали сына Сэма, намекнули на счастливую мирную жизнь, но не раскрыли, с кем именно он ее построил. Что ж, теперь понятно — потому что эту женщину мы попросту не знаем.

Почему это вообще стало проблемой? Потому что в «Сверхъестественном» всегда было важно, с кем братья строят близкие отношения. Дин и Лиза, Сэм и Джессика, Сэм и Эйлин — у всех этих романов была драматическая составляющая. А вот загадочная жена из финала стала словно постскриптумом к сериалу, который иначе всегда был предельно личным.

«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись

И теперь, когда Падалеки подтвердил, что Эйлин вне игры, загадка стала только глубже. Как Сэм встретил эту женщину? Объяснил ли ей про демонов, монстров и то, кем он был раньше? И кто она — обычная девушка или бывшая ведьма, которая предпочла йогу и ипотеку зельям да проклятьям?

Что ж, возможно, продолжение сериала ответит и на эти вопросы.

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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