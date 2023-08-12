Димаша Кудайбергена в этом милом малыше вы не узнаете: будто ангел спустился с небес

Димаш Кудайберген известен на весь мир не только шикарным голосом, но и привлекательной внешностью. Певец красовался на обложках журналов, а одна китайская авиакомпания даже украсила его фотографией самолет. Но даже не все фанаты знают, что музыкант впервые вышел на сцену еще в пять лет. Его детские выступления поражают поклонников: голосом юного Димаша можно заслушаться.

Будущую звезду сцены воспитывали по казахстанским традициям дедушка и бабушка. Его родители были слишком молодыми. Маме Димаша Светлане на момент его рождения только исполнился 21 год. Именно они отвели малыша в музыкальную студию, заметив его уникальный слух и отличный голос.

Уже через несколько лет Кудайберген уверенно выходил на сцену. В Сети появилось видео, на котором Димашу всего 11. Пользователи не могли сдержать восхищения — настолько сильным и чистым уже тогда был голос певца.

Поклонники в восторге и от внешности мальчика: он выглядит как маленький ангел, спустившийся с небес.