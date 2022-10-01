Диковинка из СССР: как сложилась судьба сбежавшей за границу манекенщицы

Мила Романовская появилась на свет в простой ленинградской семье и поступила в электромеханическое училище. Манекенщицей она стала случайно: однажды подруга Романовской, участвовавшая в показах мод, заболела и попросила подменить ее. Мила Романовская волновалась, но справилась с задачей – и ей предложили работу. Об удивительной судьбе модели рассказал портал «Big picture» .

Романовская дефилировала на показах, ездила за границу, но вскоре вышла замуж и родила ребенка. Карьера модели была под угрозой, но Мила Романовская все же смогла удержаться и в профессии и стала главной манекенщицей в СССР, после Регины Збарской. С мужем, однако отношения не задались, и красавица подала на развод. Ее следующим супругом стал художник Юрий Куперман. После свадьбы пара решила уехать из СССР: сначала они обосновались в Австрии, затем уехали в Израиль, а позже осели в Великобритании.

В Англии модель стала звездой подиума, а тем временем ее брак трещал по швам. Очередной развод не сломил звездную красавицу. За границей Мила Романовская построила блестящую модельную карьеру и обрела свое счастье с бизнесменом Дагласом Эдвардсом.