Дикость какая-то: не поверите, почему в Сингапуре запрещена жвачка

Город-государство Сингапур считается одним из самых безопасных и чистых в мире. В течение многих лет после обретения независимости руководство страны старалось добиться таких результатов и вводило весьма необычные законы.

Так, в 1992 году премьер-министр Ли Куан Ю решил запретить жевательную резинку. Политик считал, что она не только делает улицы грязными, но и затрудняет обслуживание многоквартирных домов, ведь недобросовестные жители приклеивают ее повсюду.

Помимо этого, сингапурцы портили и железную дорогу, которая стоила несколько миллиардов долларов. Нередко можно было увидеть пережеванную резинку, приклеенную внутри вагона, из-за чего работникам часами приходилось приводить поезда в порядок.

В итоге политик полностью запретил продажу жвачки. В течение многих лет в магазинах страны нельзя было купить жевательную резинку, но 19 лет назад ситуация изменилась. Из-за подписания соглашения о свободной торговле с Америкой, в стране появилась возможность приобрести, например, никотиновые резинки, которые продаются в специальных местах и по рецепту врача.