«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян

Надежда Бабкина прокомментировала свою любовь к пластической хирургии. По ее мнению, артисты не должны стесняться своих преображений.

Прославленная певица не скрывает: знаменитости должны обращаться к пластическим хирургам, чтобы становиться моложе. По мнению Бабкиной, поклонники не будут в восторге от «увядающих артистов». И именно таким образом поступают звезды за границей, однако в России такая практика еще не нашла распространения, а ее коллеги нередко сталкиваются с критикой фанатов, что расстраивает исполнительницу.

«У нас просто какое-то дикое общество», — цитирует слова артистки «Комсомольская правда ».

При этом сама Бабкина отмечает, что прекрасно относится к пластике. Знаменитость несколько лет назад сделала себе круговую подтяжку лица и не отрицает, что спустя время вновь окажется на хирургическом столе.