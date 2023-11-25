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«Дико переживал»: Лазарев смирился с особенностью сына

25 ноября 2023 14:15
«Дико переживал»: Лазарев смирился с особенностью сына

Мальчик от суррогатной мамы заставил отца тревожиться.

Сергей Лазарев много лет держал свою личную жизнь в тайне. Шоком для поклонников артиста в 2016-м стала новость о том, что исполнитель стал папой. За два года до этого сына Никиту звезде родила суррогатная мать. В 2018-м на свет появился второй ребенок, дочь Анна.

Сегодня певец наслаждается отцовством и все свободное время посвящает семье. Когда-то знаменитость признавалась, что не хочет делать из детей артистов, но, видимо, Лазарев передумал. Недавно исполнитель поделился кадрами из звукозаписывающей студии, запечатлев своего мальчика в наушниках перед микрофоном.

Никита записал новогоднюю композицию.

«Дико переживал и нервничал», — рассказал поклонникам счастливый папа.

«Дико переживал»: Лазарев смирился с особенностью сына

Сергей Лазарев подчеркнул, что, несмотря на волнение, сынок со всем справился и отлично спел. Артист рассказывает, что Никита делает успехи в вокале.

Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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