Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре

Разобраться, где именно в галактической хронологии находится «Мандалорец», непросто — уж слишком запутанно «Звездные войны» выпускали фильмы и сериалы. Но мы попытались!

Шоу Джона Фавро разворачивается в 9 году после Битвы при Явине (9 ABY) — то есть спустя пять лет после событий «Возвращения джедая» и падения Галактической Империи, но еще за 25 лет до «Пробуждения силы» и взлета Первого ордена.

Это переходная эпоха: Новая Республика вроде бы существует, но ее власть слаба, особенно на окраинах, где правят разрозненные группировки, остатки имперцев и всякий криминал. Здесь и действует главный герой — безымянный наемник в мандалорских доспехах, далекий от службы у Джаббы или Империи.

Он, как и его доспехи, — наследие планеты Мандалор, но живет по собственным правилам.

Фавро сравнивает сеттинг с миром после падения Римской империи или с Диким Западом без закона. Это время, когда формируются предпосылки Первого ордена — и сериал постепенно намекает, как галактика снова скатится в диктатуру.

Таким образом, «Мандалорец» — это связующее звено между оригинальной трилогией и сиквелами, где остатки Империи еще только ищут путь к возрождению, а в галактике кипит жизнь вне контроля Республики.

