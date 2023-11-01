«Дикий вопрос»: у специалиста по этикету уши вянут, когда с ней беседуют на эту тему

Никто не хочет получить клеймо невоспитанного человека, но почти все хотя бы раз допускали одну грубую ошибку. В беседе с посторонними людьми важно избегать разговоров на три темы и ни в коем случае не задавать вопрос, который так многих интересует.

В светском обществе не стоит заводить беседы о политике, религии или здоровье. Именно последнего касается тот самый вопрос, от которого вянут уши у тех, кто хоть немного разбирается в этикете.

Подробностями об этом поделилась Мария Третьякова. Телеведущая отметила, что с началом пандемии коронавируса люди часто спрашивают друг у друга о том, есть ли у них антитела. Однако интересоваться этим, по уверению эксперта, не только дурной тон, но и проявление невежества.