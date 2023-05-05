Дикие танцы Киркорова довели народ до гомерического смеха: постыдное видео

Филипп Киркоров дал концерт в Кремлевском дворце, приуроченный к его дню рождения. К грандиозному шоу поп-король готовился долго и тщательно. Музыкант полностью сменил свой образ, но шокировал публику вовсе не новым имиджем.

Поклонники давно привыкли к эпатажным нарядам знаменитости и его экспериментам с внешностью. Недавно бывший супруг Пугачевой при помощи хирургов обзавелся стальным прессом. Чтобы продемонстрировать свою фигуру во всей красе, исполнитель облачился в обтягивающий черный костюм. Певец был настолько доволен собой, что устроил на сцене дикие танцы.

Видео с его плясками попало в социальные сети и довело народ до гомерического смеха. Интернет-пользователи отметили, что «отжигать» так, как Киркоров, не может больше никто. Были и те, кто испытали чувство испанского стыда и заметили, что артист несколько перестарался и, по всей видимости, нуждается в помощи специалистов.