ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды

Актер даже не в топ-3 в гонке за статуэткой.

Неумолимо приближается то самое время года, когда Голливуд надевает фрак, берет в руки бокал с шампанским и старательно делает вид, что знает, какое кино — самое главное за последние двенадцать месяцев. До «Оскара-2026» — несколько месяцев, но аналитики уже разложили по полочкам главных фаворитов.

Правила игры: почему «понравиться всем» важнее, чем «вызвать восторг»

Издание Awards Daily во главе с ветераном Oscar-гонок Сашей Стоун уже представило свой первый весомый прогноз. И главный вопрос, который она ставит в своем материале, звучит провокационно:

«Может ли divisive movie — то есть фильм, вызывающий резко противоположные реакции, — выиграть главный приз?»

Правила игры, напомним, диктует система преференциального голосования. Чтобы победить, картина должна быть не столько объектом страстной любви, сколько всеобщей симпатии. Ее ставят не обязательно на первое место, но почти всегда — на второе или третье.

Это история про «не против», а не про «обожаю!». Именно так побеждали «Лунный свет», «Земля кочевников» или CODA. Но есть и исключения — «Оппенгеймер» или «Паразиты», которые брали мощью и были первыми номерами у многих.

Главный претендент и его «ахиллесова пята»

И вот на эту хрупкую чашу весов ложится громкая премьера сезона — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Фильм, который уже сейчас называют главным претендентом и… главной загадкой.

ПТА боготворят критики, а сама лента, если верить подтексту, — это мощное высказывание на тему социальной несправедливости с обилием персонажей всех рас.

Стоун намекает, что в нынешнем Голливуде, живущем в своей «повесточке», такой заход — не недостаток, а скорее преимущество. Картина рискует стать тем самым «щенком, которого пинают» — любая критика в ее адрес только сплотит фанатов и усилит поддержку.

Но здесь же кроется и ее ахиллесова пята. Насколько широкая публика готова принять столь идеологически заряженное высказывание? Пока зрительский рейтинг фильма плавает вокруг 89%, что, впрочем, неплохо. Но если «Битва за битвой» окажется слишком поляризующей, ей может не хватить той самой пресловутой «всеобщей симпатии».

Темные лошадки: кто может обойти фаворита

И тут на сцену выходят другие игроки. Например, «Грешники» Райана Куглера — лента, которую Стоун лично ставит выше творения ПТА. Или «Хамнет» Хлои Чжао — история о жене Шекспира, которая может стать для уставших от политики критиков тем самым глотком воздуха, универсальной историей о силе искусства.

Что же до Леонардо ДиКаприо, чье имя мелькает в актерском списке за «Битву за битвой» — да, он в игре. Но в номинации «Лучший актер» его ставят лишь на третье место.

Лео ждет жесткая конкуренция с Дуэйном Джонсоном («Крушащая машина»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Майклом Б. Джорданом («Грешники»). Так что расслабляться рано — битва за «Оскар» только начинается, и она обещает быть жаркой.

Категория Потенциальные номинанты Лучший фильм «Хамнет» «Грешники» «Битва за битвой» «Сентиментальная ценность» «Вредная: Ради блага» Лучший режиссер Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой» Райан Куглер — «Грешники» Хлоя Чжао — «Хамнет» Лучший актер Дуэйн Джонсон — «Крушащая машина» Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный» Джереми Аллен Уайт — «Спрингстин: Избавь меня от небытия» Леонардо ДиКаприо — «Битва за битвой» Майкл Б. Джордан — «Грешники» Лучшая актриса Джесси Бэки — «Хамнет» Синтия Эриво — «Злая: Навсегда» Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность» Эмма Стоун — «Бугония» Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Ранее мы также писали: 97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел