ДиКаприо влюбился в эту «старушку»: фото красавицы в бикини многое объясняет

Леонардо ДиКаприо известен не только кинокарьерой, но и личной жизнью. Артист еще ни разу не был женат, а публика застает его лишь с моделями, которым еще не исполнилось 25 лет. Однако недавно актер шокировал поклонников своим выбором.

Как уверены фанаты, последнее время звезда экрана встречается с телеведущей Майей Джама, которая недавно отпраздновала 29-летие. О значимом событии знаменитость рассказала в социальных сетях, где на снимках предстала в миниатюрном желтом купальнике.

Откровенные снимки привлекли внимание публики. Обсуждая запись, фанаты отметили, что понимают, почему ДиКаприо решил отказаться от своих правил. Другие же осыпали Майю комплиментами.

«Тебе не дашь больше 20 лет», «Красотка», «Молодая и свежая», — делятся мнениями пользователи Сети.

Сами звезды при этом пока никак не прокомментировали свои отношения. Знаменитости не признали, что именно их связывает, и не объяснили, почему поклонники регулярно видят их на одних и тех же вечеринках.