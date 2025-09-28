Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи ДиКаприо прячет пузико и лысину: очередную комичную отсылку к Тарантино с Буруновым поймут не все

ДиКаприо прячет пузико и лысину: очередную комичную отсылку к Тарантино с Буруновым поймут не все

28 сентября 2025 10:23
ДиКаприо прячет пузико и лысину: очередную комичную отсылку к Тарантино с Буруновым поймут не все

Актер, меж тем, выложился на все сто.

Зрители презентации нового сезона СТС стали свидетелями неожиданного шоу: Александр Петров и Сергей Бурунов появились на экране в пародийных образах на культовый дуэт из «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино — Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо.

Русские Питт и ДиКаприо

Для тех, кто смотрел фильм, сходство получилось слишком уж прозрачным, но для остальных останется загадочным: костюмы, манера держаться и даже жесты явно отсылали к культовой паре Рика Далтона и Клиффа Бута.

ДиКаприо прячет пузико и лысину: очередную комичную отсылку к Тарантино с Буруновым поймут не все

Ирония в том, что Бурунов сыграл в кадре Далтона, которого он же и озвучивал на дубляже. Если прищурить глаза, в сцене, где русский актер срывается в вагончике, то его замаскированную лысину с животиком и видно не будет.

Гениальность отсылки

В фильме Тарантино герой орал и крушил из-за понимания того, что он становится сбитым летчиком, и пародия как в этом плане очень удачна. Александр Петров в новом сезоне станет ведущим приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды». Это проект-преемник «Форта Боярд», в котором когда-то блистал... Бурунов.

Только теперь Петрову предстоит отвечать за испытания в обновлённой версии легендарного шоу, а Бурунову, если верить ролику, кусать локти, что его подсидел более молодой товарищ.

«Лабубов меньше пиарят, чем этого вашего Сашеньку. А если он полысеет и пополнеет, я что, вообще без работы останусь», — кричал Бурунов в комической сцене из рекламы.

Но если отбросить шутки, то все хорошо, Сергей Бурунов «отплывает» ещё дальше. В пресс-релизе СТС указано, что актёр станет ведущим реалити «Миллионер в Индии». Участникам обещают жизнь в дворце, а зрителям — «первое российское реалити, снятое на индийской земле». Звучит как сюжет в духе Болливуда, но с фирменным российским акцентом.

Отметим, что это не первая отсылка Бурунова к Тарантино. Ранее он косплеил Ланду из «Бесславных ублюдков» в культовом российском сериале.

Фото: Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде» (2022)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Читать дальше 3 октября 2025
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Читать дальше 3 октября 2025
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер «Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер Читать дальше 2 октября 2025
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые» Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые» Читать дальше 2 октября 2025
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Читать дальше 2 октября 2025
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей «Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей Читать дальше 2 октября 2025
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам Читать дальше 2 октября 2025
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде «Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде Читать дальше 2 октября 2025
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Читать дальше 2 октября 2025
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило «Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше