ДиКаприо прячет пузико и лысину: очередную комичную отсылку к Тарантино с Буруновым поймут не все

Зрители презентации нового сезона СТС стали свидетелями неожиданного шоу: Александр Петров и Сергей Бурунов появились на экране в пародийных образах на культовый дуэт из «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино — Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо.

Русские Питт и ДиКаприо

Для тех, кто смотрел фильм, сходство получилось слишком уж прозрачным, но для остальных останется загадочным: костюмы, манера держаться и даже жесты явно отсылали к культовой паре Рика Далтона и Клиффа Бута.

Ирония в том, что Бурунов сыграл в кадре Далтона, которого он же и озвучивал на дубляже. Если прищурить глаза, в сцене, где русский актер срывается в вагончике, то его замаскированную лысину с животиком и видно не будет.

Гениальность отсылки

В фильме Тарантино герой орал и крушил из-за понимания того, что он становится сбитым летчиком, и пародия как в этом плане очень удачна. Александр Петров в новом сезоне станет ведущим приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды». Это проект-преемник «Форта Боярд», в котором когда-то блистал... Бурунов.

Только теперь Петрову предстоит отвечать за испытания в обновлённой версии легендарного шоу, а Бурунову, если верить ролику, кусать локти, что его подсидел более молодой товарищ.

«Лабубов меньше пиарят, чем этого вашего Сашеньку. А если он полысеет и пополнеет, я что, вообще без работы останусь», — кричал Бурунов в комической сцене из рекламы.

Но если отбросить шутки, то все хорошо, Сергей Бурунов «отплывает» ещё дальше. В пресс-релизе СТС указано, что актёр станет ведущим реалити «Миллионер в Индии». Участникам обещают жизнь в дворце, а зрителям — «первое российское реалити, снятое на индийской земле». Звучит как сюжет в духе Болливуда, но с фирменным российским акцентом.

Отметим, что это не первая отсылка Бурунова к Тарантино. Ранее он косплеил Ланду из «Бесславных ублюдков» в культовом российском сериале.