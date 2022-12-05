ДиКаприо должен был умереть: причину нашли в вырезанных сценах из «Титаника»

«Титаник» по сей день остается самой душераздирающей лентой мирового кинематографа. Сцена, где Джек Доусон погибает, и сегодня вызывает шквал эмоций и поток слез.

Эпизод, где герои ДиКаприо и Уинслет расположились на двери, разбирали многие эксперты, чтобы ответить на вопрос, хватило бы там места для их двоих. Пролил свет на все недоумения и негодования фанатов эксклюзивный материал с удаленными сценами. Его опубликовали накануне юбилея фильма, и один из эпизодов раскрыл все тайны.

Этот момент не вошел в картину, однако он четко дает понять, что никакой возможности расположиться рядом с Роуз у главного героя не было. Джек отчаянно пытался залезть на эту злосчастную дверь, но все его попытки оказались тщетными, потому что спасительный плот мог опрокинуться. Чуть позже к паре подплыл мужчина, пытавшийся пристроиться на эту доску. Но Джек его прогнал, сказав, что здесь «места хватит только для леди», ведь в противном случае панель потащит всех на дно.

Так благородство Доусона спасло Роуз жизнь, но ради нее герою пришлось пожертвовать собой.