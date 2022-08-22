Диеты ни при чем: секрет осиной талии Гурченко раскрыли после смерти

Одним из первых появлений юной Людмилы Гурченко на экране стал фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» 1956 года. Зрители тут же обратили внимание на невероятно тонкую талию звезды. Позже в интервью Гурченко признавалась, что обхват талии в ту пору у нее был всего 48 см. Но и в дальнейшем ей удавалось удерживать этот показатель не больше 56 см, чем она очень гордилась.

Секретом стройности звезда не делилась, но ее близкая подруга Нина Свит уверяет, что ни к каким диетам актриса не прибегала. По ее словам, период активного роста маленькой Людмилы пришелся в разгар войны. Отец ушел на фронт, а город Харьков, где она оставалась с матерью, взяли в оккупацию. Семья жила впроголодь, что и сказалось на болезненной худобе Гурченко.

«Не от хорошей жизни», — объяснила Свит в беседе с изданием «Караван историй ».

Людмила никогда не скрывала, что во время войны сама пыталась заработать деньги на еду. Она пела и танцевала перед немцами, которые щедро «платили» за выступления девочки продуктами.