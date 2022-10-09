Диетологи против теледоктора: метод Малышевой вызвал оторопь

Елена Малышева прославилась как самый известный телевизионный доктор в стране. Советами знаменитости уже долгие годы пользуются миллионы зрителей. Однако сама она, как оказалось, ведет далеко не здоровый образ жизни и показывает опасный пример своим фанатам.

Так, сложнее всего у Малышей складываются отношения с питанием. Телеведущая не скрывает, что часто сидит на диетах, но не может сдерживать себя, поэтому иногда срывается. После таких срывов она набирает лишние килограммы, от которых пытается избавиться голодовками и разгрузочными днями.

«Потеря веса — ноль килограммов. Так что сегодня только вода и чай. Чтобы не снижался сахар в крови, в течение дня буду есть одно яблоко весом в 120 граммов», — рассказывала о своих методах телеведущая.

Как признаются диетологи, подобное поведение Малышевой нельзя назвать здоровым. Специалисты по всему миру давно назвали полный отказ от пищи ради похудения вредной практикой. Малышевой же, по их словам, не нужно впадать в крайности, а как человеку с медицинским образованием ей следует подходить профессиональнее к своей диете.