Диетам не следовала: дожившая до 97 лет Вера Васильева соблюдала всего 3 правила

Секреты долголетия Елизаветы II известны всем и каждому, кто желает пополнить ряды долгожителей. Но мало кто знает, что в России была своя Елизавета. Актриса Вера Васильева дожила до 97 лет. И помогало ей в этом неукоснительное соблюдение всего 3 правил. Кстати, на диетах артистка никогда не сидела, а единственной физической нагрузкой было участие в спектаклях.

Первое правило — это режим всегда и во всем. Васильева никогда не тратила драгоценное время на посиделки в шумных компаниях. И уж тем более избегала кутежей с ночи до утра.

Второе правило — никакого алкоголя и любых других сопутствующих вредных привычек. Только здоровый образ жизни и ясность мыслей. На сцену выходила Васильева почти до самого заката жизни.

Третье правило — всегда отличное настроение. Актриса не позволяла себе уныния или злости. Была всегда весела и приветлива. Тем самым она заряжала и себя, и окружающих на молодость и здоровье.