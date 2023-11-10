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Диетам не следовала: дожившая до 97 лет Вера Васильева соблюдала всего 3 правила

10 ноября 2023 11:00
Диетам не следовала: дожившая до 97 лет Вера Васильева соблюдала всего 3 правила

Сработает, если очень захотеть.

Секреты долголетия Елизаветы II известны всем и каждому, кто желает пополнить ряды долгожителей. Но мало кто знает, что в России была своя Елизавета. Актриса Вера Васильева дожила до 97 лет. И помогало ей в этом неукоснительное соблюдение всего 3 правил. Кстати, на диетах артистка никогда не сидела, а единственной физической нагрузкой было участие в спектаклях.

Первое правило — это режим всегда и во всем. Васильева никогда не тратила драгоценное время на посиделки в шумных компаниях. И уж тем более избегала кутежей с ночи до утра.

Второе правило — никакого алкоголя и любых других сопутствующих вредных привычек. Только здоровый образ жизни и ясность мыслей. На сцену выходила Васильева почти до самого заката жизни.

Третье правило — всегда отличное настроение. Актриса не позволяла себе уныния или злости. Была всегда весела и приветлива. Тем самым она заряжала и себя, и окружающих на молодость и здоровье.

Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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