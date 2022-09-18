Диета Рыбникова для «Девчат» вызовет оторопь: даже женщины себя так не изводят

Фильм «Весна на Заречной улице» в 1956 году сделал Николая Рыбникова всесоюзной звездой. Актеру посыпались предложения о работе, но он мечтал из мелодраматических ролей выйти к комедийным персонажам. Поэтому новости о пробах в фильм «Девчата» в 1961 году артист воспринял с воодушевлением. Рыбников уговорил режиссера Юрия Чулюкина отснять с ним пробную сцену, несмотря на то, что роль Ильи уже была отдана Владимиру Трещалову.

Постановщик оценил талант актера, однако поставил ему условие: чтобы 31-летний Рыбников смотрелся на экране моложе, ему нужно похудеть. Николай всегда был склонен к лишнему весу, а напряженный график работы и перекусы на ходу привели его к полноте.

Актер с энтузиазмом взялся за строгую диету, которой даже его коллеги-женщины не изводили себя. Несколько месяцев он съедал на завтрак вареное яйцо с чаем или кефиром, а на обед — половину порции нежирного супа. Вместо ужина Рыбников выпивал стакан кефира. За короткие сроки таким образом ему удалось скинуть около 25 килограммов и только чудом не заработать проблемы со здоровьем.