Диета не помогла: изменившаяся до неузнаваемости Королева испугала россиян

49-летняя Наташа Королева никогда не скрывала, что склонна к полноте. Все годы карьеры она старается бороться с лишними килограммами, сохраняя при этом пикантные формы. Певица изнуряет себя диетами, но желаемого эффекта они не приносят. Исполнительнице ничего не остается, кроме как завидовать более успешным коллегам.

Примером для подражания для Королевой служит Лариса Долина. Она честно призналась, что восхищена самообладанием артистки, которая смогла сбросить благодаря интервальному голоданию 21 кг всего за полгода. Самой Наталье до таких результатов очень далеко.

«У меня такая масса недостатков. Я понимаю, что далеко не идеальна», — заявила певица на шоу «Ты не поверишь!».

По словам Королевой, не так давно она провела некоторое время в санатории, где обратилась за помощью к профессиональному диетологу. Услуги врача обошлись ей в 100 тысяч рублей. Специалист помогал певице контролировать пищевое поведение. Однако скинуть ей удалось всего 3 килограмма, а потому разительных перемен во внешнем виде не произошло.