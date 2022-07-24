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Киноафиша Статьи 5 кг за неделю: Бородина поделилась горьким опытом похудения

5 кг за неделю: Бородина поделилась горьким опытом похудения

24 июля 2022 14:35
5 кг за неделю: Бородина поделилась горьким опытом похудения

Телеведущая набила шишки в попытке сбросить лишние килограммы.

Успешное похудение Ксении Бородиной настолько потрясло общественность, что ее именем начали прикрываться мошенники, обещавшие всем желающим раскрыть секрет ее стройной фигуры.

Позже появились и различные слухи о том, как именно телеведущая избавлялась от лишнего веса. Некоторые из них действительно ее возмутили.

«Потрясло сообщение: Ксения Собчак раскрыла Ксении Бородиной свою секретную "диету клизм", которая обещает моментальное похудение», — вспоминала ведущая.

Из-за волны насмешек и осуждения Ксения взялась за книгу, в которой подробно описала свой путь к красивым формам и свои ошибки. Одной из них оказались китайские таблетки, благодаря которым она за неделю сбросила пять килограммов.

Расплата за их употребление была высока: кроме того, что весь период приема препаратов Бородина чувствовала себя плохо, очень быстро она поправилась еще сильнее и даже начала испытывать трудности на работе.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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