5 кг за неделю: Бородина поделилась горьким опытом похудения

Успешное похудение Ксении Бородиной настолько потрясло общественность, что ее именем начали прикрываться мошенники, обещавшие всем желающим раскрыть секрет ее стройной фигуры.

Позже появились и различные слухи о том, как именно телеведущая избавлялась от лишнего веса. Некоторые из них действительно ее возмутили.

«Потрясло сообщение: Ксения Собчак раскрыла Ксении Бородиной свою секретную "диету клизм", которая обещает моментальное похудение», — вспоминала ведущая.

Из-за волны насмешек и осуждения Ксения взялась за книгу, в которой подробно описала свой путь к красивым формам и свои ошибки. Одной из них оказались китайские таблетки, благодаря которым она за неделю сбросила пять килограммов.

Расплата за их употребление была высока: кроме того, что весь период приема препаратов Бородина чувствовала себя плохо, очень быстро она поправилась еще сильнее и даже начала испытывать трудности на работе.