«Дичь» была и в СССР: как в известном фильме женщину превратили в мужчину

В 1994 году вышла любопытная, но противоречивая картина «Серп и молот». По сюжету, в 30-е годы Сталин поддерживает идею менять пол граждан в зависимости от нужд государства. В центре эксперимента оказывается колхозница Евдокия Кузнецова, которая становится мужчиной по имени Евдоким, метростроевцем, депутатом и прототипом памятника «Рабочий и колхозница». Но прошлое не покидает Евдокима…

Главную роль в фильме сыграл Алексей Серебряков, а роль его жены исполнила Алла Клюка. Также в фильме засветились Авангард Леонтьев, Нодар Мгалоблишвили, Владимир Стеклов, Гоша Куценко и другие известные актеры, которые отлично справились со своей работой.

«Серп и молот» не слишком известен широкому зрителю, но есть у фильма и свои почитатели. И сегодня на эту спорную ленту снято немало видеообзоров в Интернете.