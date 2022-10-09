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«Дичь» была и в СССР: как в известном фильме женщину превратили в мужчину

9 октября 2022 08:45
«Дичь» была и в СССР: как в известном фильме женщину превратили в мужчину

Смелый фильм не оценили зрители.

В 1994 году вышла любопытная, но противоречивая картина «Серп и молот». По сюжету, в 30-е годы Сталин поддерживает идею менять пол граждан в зависимости от нужд государства. В центре эксперимента оказывается колхозница Евдокия Кузнецова, которая становится мужчиной по имени Евдоким, метростроевцем, депутатом и прототипом памятника «Рабочий и колхозница». Но прошлое не покидает Евдокима…

Главную роль в фильме сыграл Алексей Серебряков, а роль его жены исполнила Алла Клюка. Также в фильме засветились Авангард Леонтьев, Нодар Мгалоблишвили, Владимир Стеклов, Гоша Куценко и другие известные актеры, которые отлично справились со своей работой.

«Серп и молот» не слишком известен широкому зрителю, но есть у фильма и свои почитатели. И сегодня на эту спорную ленту снято немало видеообзоров в Интернете.

Фото: Кадр из фильма "Серп и молот" (1994)
Алла Новикова
Алла Новикова
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