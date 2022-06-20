Дибров постарался: покинувшего страну Галкина вывели на чистую воду

Как оказалось, далеко не всем словам юмориста можно верить.

Дмитрий Дибров признался, что Максим Галкин никогда не пользовался товарами, которые рекламировал. Подробностями ситуации телеведущий поделился в эфире шоу «Звезды сошлись».

До своего отъезда из России супруга Примадонны можно было увидеть не только в многочисленных программах, но и в десятках рекламных роликов. Телеведущий был весьма востребован и представлял сразу несколько компаний. Однако, как оказалось, на самом деле юморист лишь делал вид, что пользуется услугами и товарами, о которых рассказывал своим фанатам. Как уверен Дибров, на самом деле не нужно верить громким рекламным заявлениям Галкина.

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При этом, как рассказал звезда шоу «Кто хочет стать миллионером?», подобным образом ведет себя не только супруг Пугачевой. Якобы и другие звезды, снимающиеся в рекламных роликах, крайне редко пользуются товарами, которые расхваливают. И замечены в подобном как отечественные, так и иностранные знаменитости.