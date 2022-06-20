Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дибров постарался: покинувшего страну Галкина вывели на чистую воду

Дибров постарался: покинувшего страну Галкина вывели на чистую воду

20 июня 2022 12:00
Дибров постарался: покинувшего страну Галкина вывели на чистую воду

Как оказалось, далеко не всем словам юмориста можно верить.

Дмитрий Дибров признался, что Максим Галкин никогда не пользовался товарами, которые рекламировал. Подробностями ситуации телеведущий поделился в эфире шоу «Звезды сошлись».

До своего отъезда из России супруга Примадонны можно было увидеть не только в многочисленных программах, но и в десятках рекламных роликов. Телеведущий был весьма востребован и представлял сразу несколько компаний. Однако, как оказалось, на самом деле юморист лишь делал вид, что пользуется услугами и товарами, о которых рассказывал своим фанатам. Как уверен Дибров, на самом деле не нужно верить громким рекламным заявлениям Галкина.

Тарасова заткнула закатившую истерику из-за Олимпиады Трусову: хватило 5 слов

При этом, как рассказал звезда шоу «Кто хочет стать миллионером?», подобным образом ведет себя не только супруг Пугачевой. Якобы и другие звезды, снимающиеся в рекламных роликах, крайне редко пользуются товарами, которые расхваливают. И замечены в подобном как отечественные, так и иностранные знаменитости.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video