Дибров одной фразой унизил миллионы мужчин: об этих словах будет жалеть

Дмитрий Дибров давно из просто ведущего перешел в пул состоятельных и вальяжных «хозяев жизни». Только недавно в Сети отгремели слухи о том, что бывший ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» стал таким из-за неподъемных для канала требований относительно гонорара и райдера, как он спровоцировал новый скандал.

В шоу «Звезды сошлись» Дибров проговорился, что тяготы и размышления простых смертных мужчин ему чужды, поэтому ведущему искренне жаль представителей сильного пола, которым приходится надевать носки за 300 рублей.

Такие вещи, как стало понятно из монолога, шоумен считает ширпотребом. Сам же он облачает свои ноги лишь в носочки стоимостью шесть тысяч рублей за пару.

А еще в коллекции Диброва «покоятся» более ста галстуков, двести пар очков и, вероятно «три портсигара отечественных». Столь отъявленная бравада богатствами и любовь к женским увлечениям в виде моды, скорее всего, настроит против ведущего не один десяток мужчин, обиженных ханжеской репликой кумира.