Дибров объяснил, чем молодая жена лучше старой

Дмитрий Дибров заявил, что никогда не знал кризиса среднего возраста, хоть ему его и приписывали из-за женитьбы на юной модели. Он отметил, что не считает связь с молодыми женщинами способом подпитать свое эго и зарядиться энергией.

«Наоборот, высосет все то немногое, что осталось», — пошутил телеведущий.

Возраст, по мнению Дмитрия, это лишь цифры в паспорте, все остальное определяет внутреннее состояние человека. В этом и главное отличие молодой жены от старой. «Ты обязан с ней встретиться, чтобы создавать новое. Почему нельзя со старой женой создать новое? Потому что на старости лет как и на старости любви человек создан, скорее, для взаимных огорчений.

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Это может быть связано с историческими особенностями нашей родины. Женщины моих лет имеют социалистический опыт, на этом фоне редко когда человек выносит добрые воспоминания о взаимной жизни», — объяснил Дибров в передаче «Он и она».