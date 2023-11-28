Дибров обратился к русским женщинам с единственной просьбой: многие будут возмущены

Дмитрий Дибров — известный ловелас. В свои 64 года шоумен женат в четвертый раз. Его избранница, модель Полина Диброва, младше супруга на 30 лет. По словам ведущего, разница в возрасте никак не мешает семейному счастью и воспитанию троих детей. Дибров считает свой брак образцовым и охотно делится рекомендациями с публикой.

Звезда заявила, что мужья изменяют тем дамам, которые перестают следить за собой. Телеведущий уверен, что никакого мужчину не удержит женщина в «засаленном халате». На этом многодетный отец не остановился и продолжил раздавать советы россиянкам о том, как не потерять любовь избранника.

Дмитрий Дибров рекомендует женщинам устраивать романтичную обстановку: шампанское, свечи. Обращать внимание на ласковые слова, подбирать красивые и игривые наряды. Об этом шоумен поведал изданию PROЗвезд.