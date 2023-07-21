Диану Литтл в «Человеке с бульвара Капуцинов» должна была играть другая: Яковлевой посодействовали

Роль Дианы Литтл в картине «Человек с бульвара Капуцинов» возвела Александру Яковлеву на пьедестал славы. Но мало кто знает, что актриса попала в фильм по счастливой случайности.

Режиссер Алла Сурикова подошла к выбору Дианы со всей серьезностью. Первым делом она пригласила на пробы Ирину Розанову, будущую звезду «Интердевочки». Однако актриса «провалилась». Сурикова не увидела в ней танцовщицу кабаре, в которую должен влюбиться главный герой.

Затем пробы проходила начинающая актриса Ольга Кабо, но она была слишком зажатой. Лишь после нее режиссер стала рассматривать кандидатуру Яковлевой. Однако Александра Евгеньевна тоже не впечатлила Сурикову.

После очередного провала Алла Ильинична совсем отчаялась. Устав от бесконечных поисков Дианы, режиссер предложила Андрею Миронову самому выбрать актрису. Актер без раздумий указал на Яковлеву.

Ходили слухи, что во время съемок между артистами завязался роман. Однако Александра Евгеньевна это всячески отрицала. В любом случае их актерский дуэт получился удачным и запоминающимся.