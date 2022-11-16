Диана выставила двух мужчин на посмешище: Карлу III от позора отмыться не удалось

В один из декабрьских вечеров 1985 года принцесса Диана и принц Чарльз отправились в Королевский оперный театр. Тогда ничто не предвещало скандала. И лишь королева людских сердец, у которой был свой план, знала, чем все может закончиться.

Леди Ди хотела сделать сюрприз своему мужу, для чего заранее договорилась с британским танцором Уэйном Слипом о том, что они исполнят совместный номер под выбранную ею песню Билли Джоэла. При этом хореограф от данной затеи был не в восторге. Он переживал из-за того, что станет посмешищем, поскольку монаршая особа была гораздо выше ростом.

И все же Слип не посмел отказать Диане, и когда та появилась на сцене, то зал ахнул. И если на зрителей принцессе удалось произвести впечатление, то на собственного мужа — нет. Танец жены Чарльзу не понравился. По словам очевидцев, весь последующий вечер он ходил с приподнятой бровью, а после обвинил супругу в грубом нарушении правил королевского этикета и позоре, от которого ему не отмыться вовек.