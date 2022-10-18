Диана все знала: правду о «тайном» сыне Карла III предали огласке

После развода с принцессой Дианой принц Чарльз, а ныне король Великобритании Карл III, женился на своей любовнице Камилле Паркер-Боулз. От первого брака у монарха есть двое сыновей, а вот вторая супруга наследников ему так и не подарила. Так гласит официальная версия, но и есть и другая.

Саймон Доранте-Дэй, 56-летний австралиец, уверенно заявляет о том, что является тайным сыном Карла III и Камиллы. Он утверждает, что появился на свет, когда будущему монарху было всего 17 лет. Чтобы замять скандал, члены королевской семьи якобы передали незаконнорожденное дитя на воспитание другой паре.

По словам предполагаемого сына короля и королевы-консорта, принцесса Диана знала о его существовании, но восстановить справедливость это не помогло. Об этом Доранте-Дэй заявил в интервью, которое дал порталу 7NEWS . Пытался тайный сын монаршей четы связаться и со своей бабушкой, однако Елизавета II не посчитала нужным отвечать на его письмо.