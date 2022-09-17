Диана Спенсер и Мэрилин Монро: под какими знаками рождались женщины, вошедшие в историю
Самые яркие представительницы всех 12 знаков зодиака.
В мировой истории, как правило, женские имена - редкость. Долгое время представительницам прекрасного пола были недоступны сферы политики, науки, культуры. Однако тем ярче сияли женщины, которые вопреки общественному мнению добились успеха в любой из этих областей. Рассказываем, под какими знаками рождались умные, талантливые, и, безусловно, красивые дамы в мире.
Овен - Белла Ахмадулина
Первые стихотворения Беллы Ахмадулиной были опубликованы, когда поэтессе было всего 18 лет. Это характерная черта Овнов - начать идти к своей цели еще в юности.
Телец - Екатерина II
Упорная, целеустремленная и мудрая - так можно коротко охарактеризовать российскую императрицу.
А еще - представителей земного знака Тельца.
Близнецы - Мэрилин Монро
На экране она была ослепительной Мэрилин, кумиром миллионов, а в глубине души - ранимой Нормой Джин. Такая двойственность характерна для Близнецов.
Рак - Диана Спенсер
Этой представительнице британской королевской семьи было не занимать стойкости.
Принцесса Диана - типичный Рак, хрупкая и в то же время сильная.
Лев - Коко Шанель
Подобно всем Львам, Коко Шанель не стеснялась диктовать миру свои правила - именно она добавила в повседневный женский гардероб брюки, прежде доступные лишь сильному полу.
Дева - Софи Лорен
Девы - перфекционисты до мозга костей, в том числе во внешнем виде и репутации. Рожденная под этим знаком Софи Лорен не стала исключением - она само воплощение стиля и благородства.
Весы - Маргарет Тэтчер
“Железная леди” британской политики, как и все Весы, обладала удивительной проницательностью и лидерскими качествами. Она была неравнодушной, но в то же время жесткой и требовательной женщиной-политиком.
Скорпион - Людмила Гурченко
Женщины-Скорпионы удивительно притягательны и к тому же обладают сильным характером.
Такой была и Людмила Гурченко, ставшая легендой отечественного кинематографа.
Стрелец - Эдит Пиаф
Какие бы трудности ни посылала судьба Эдит Пиаф, она оставалась светлым и вдохновленным человеком - эти качества свойственны всем Стрельцам.
Козерог - Ава Гарднер
Козероги производят впечатление Снежной королевы, но на деле это ранимые люди. Жизнь Авы Гарднер, одной из красоток золотого века Голливуда, была полна трагедий.
Водолей - Любовь Орлова
Любовь Орлова всегда выделялась на фоне других советских актрис своей голливудской внешностью и стилем - подобно всем экстравагантным Водолеям.
Рыбы - Нина Симон
Известная певица, как и другие Рыбы, отличалась тонкой душевной организацией и склонностью к меланхолии.