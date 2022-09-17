Диана Спенсер и Мэрилин Монро: под какими знаками рождались женщины, вошедшие в историю

В мировой истории, как правило, женские имена - редкость. Долгое время представительницам прекрасного пола были недоступны сферы политики, науки, культуры. Однако тем ярче сияли женщины, которые вопреки общественному мнению добились успеха в любой из этих областей. Рассказываем, под какими знаками рождались умные, талантливые, и, безусловно, красивые дамы в мире.

Овен - Белла Ахмадулина

Первые стихотворения Беллы Ахмадулиной были опубликованы, когда поэтессе было всего 18 лет. Это характерная черта Овнов - начать идти к своей цели еще в юности.

Телец - Екатерина II

Упорная, целеустремленная и мудрая - так можно коротко охарактеризовать российскую императрицу.

А еще - представителей земного знака Тельца.

Близнецы - Мэрилин Монро

На экране она была ослепительной Мэрилин, кумиром миллионов, а в глубине души - ранимой Нормой Джин. Такая двойственность характерна для Близнецов.

Рак - Диана Спенсер

Этой представительнице британской королевской семьи было не занимать стойкости.

Принцесса Диана - типичный Рак, хрупкая и в то же время сильная.

Лев - Коко Шанель

Подобно всем Львам, Коко Шанель не стеснялась диктовать миру свои правила - именно она добавила в повседневный женский гардероб брюки, прежде доступные лишь сильному полу.

Дева - Софи Лорен

Девы - перфекционисты до мозга костей, в том числе во внешнем виде и репутации. Рожденная под этим знаком Софи Лорен не стала исключением - она само воплощение стиля и благородства.

Весы - Маргарет Тэтчер

“Железная леди” британской политики, как и все Весы, обладала удивительной проницательностью и лидерскими качествами. Она была неравнодушной, но в то же время жесткой и требовательной женщиной-политиком.

Скорпион - Людмила Гурченко

Женщины-Скорпионы удивительно притягательны и к тому же обладают сильным характером.

Такой была и Людмила Гурченко, ставшая легендой отечественного кинематографа.

Стрелец - Эдит Пиаф

Какие бы трудности ни посылала судьба Эдит Пиаф, она оставалась светлым и вдохновленным человеком - эти качества свойственны всем Стрельцам.

Козерог - Ава Гарднер

Козероги производят впечатление Снежной королевы, но на деле это ранимые люди. Жизнь Авы Гарднер, одной из красоток золотого века Голливуда, была полна трагедий.

Водолей - Любовь Орлова

Любовь Орлова всегда выделялась на фоне других советских актрис своей голливудской внешностью и стилем - подобно всем экстравагантным Водолеям.

Рыбы - Нина Симон

Известная певица, как и другие Рыбы, отличалась тонкой душевной организацией и склонностью к меланхолии.