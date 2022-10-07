Диана Шурыгина вновь заявила о себе: правда о любимице Малахова вызвала оторопь

Еще пару лет назад имя Дианы Шурыгиной звучало чуть ли не на каждом углу. Однако затем участницу скандальных ток-шоу, на всю страну заявившую о том, что она стала жертвой изнасилования, начали забывать. Теперь же знаменитость решила вновь напомнить о себе.

Известно, что вскоре после нашумевшей истории Шурыгина вышла замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлягина. Однако этот брак просуществовал всего два года. Причиной стало то, что супруг заподозрил Диану в измене с миллионером, сделавшим свое состояние на криптовалюте. Тот подтвердил связь с «самой скандальной девушкой страны», но жениться на ней не захотел.

Между тем Шурыгина попыталась развивать социальные сети, вот только интерес публики к ней неумолимо угасал. Как пишет издание «Комсомольская правда», любимица Андрея Малахова не захотела ни учиться, ни работать. Как оказалось, оставшись без мужа и состоятельного ухажера, она нашла себе новый источник дохода, который вызвал оторопь у многих.

Шурыгина сделала операцию по увеличению груди и сегодня зарабатывает тем, что выкладывает свои интимные фото и видео в Сеть. Чтобы ознакомиться с провокационным контентом, нужно заплатить. Кроме того, звезда обещает приватное общение, то есть оказывает интимные услуги в онлайн-формате.