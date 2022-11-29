Диана никогда не расставалась с этой вещью: секрет королевского гардероба раскрыт

Каждый выход в свет Дианы Спенсер был большим событием. Британцы и поклонники принцессы по всему миру особенное внимание обращали на ее наряды и аксессуары и заметили одну довольно любопытную деталь.

Супруга принца Чарльза никогда не появлялась на публике без одной вещи. Королева людских сердец любила клатчи: именно она в свое время ввела моду на них. Однако для монаршей особы это было нечто большее, чем стильная и обязательная часть ее образа.

Глядя на снимки народной принцессы, можно заметить, что та всегда держит клатч прямо перед собой, прижимая его к своей груди. Таким образом Леди Ди не только прикрывает зону декольте, чтобы не позволить назойливым журналистам сделать провокационные фото, но и будто выстраивает четкую границу между собой и окружающим миром. Любопытно, что все то же самое замечено и за Кейт Миддлтон, которую не раз уличали в подражании Диане.