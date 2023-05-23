Диана Гурцкая вынуждена отказаться от собственного имени: не поверите почему

Совсем недавно 44-летняя Диана Гурцкая потеряла своего мужа Петра Кучеренко, и интерес к ее персоне возрос в разы. Оказалось, что далеко не все поклонники знают о некоторых фактах из ее биографии.

Диана родилась в Сухуми в семье мегрельского происхождения (эта народность принадлежит к грузинской этногруппе). По их правилам фамилия Гурцкая не склоняется ни при каких обстоятельствах, даже в мужском варианте. Но Диана и сама часто забывает об этом. Певица привыкла склонять свою фамилию, тем самым она искажает оригинал. Поэтому артистке придется отказаться от своего склоненного имени, если ей важно сохранить корни.

Сегодня вся страна обсуждает смерть мужа Дианы Гурцкой. Петр Кучеренко был заместителем министра образования и науки. Его внезапный уход стал шоком для членов его семьи и коллег: политик скоропостижно скончался прямо в самолете.

Сейчас Диана не общается с журналистами, а ее брат попросил прессу не беспокоить их семью. Гурцкая убита горем из-за смерти любимого мужа.