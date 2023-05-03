Диана была в ужасе: не поверите, как Карл III планировал назвать сына

Диана Спенсер и принц Чарльз, а ныне король Великобритании Карл III, никогда не жили душа в душу. Не секрет, что между супругами пробежала «черная кошка» по имени Камилла Паркер-Боулз, с которой монарх долгие годы изменял народной принцессе. Впрочем, это не единственная причина, по которой между мужем и женой вспыхивали ссоры.

Неверность возлюбленного не помешала леди Ди родить ему двоих сыновей. Появление на свет Уильяма стало большой радостью для супругов, но вскоре и она была омрачена. Новоиспеченные родители никак не могли договориться о том, как будут величать их первенца.

Карл III мечтал, чтобы на британском престоле воцарился король Артур. Диана же приходила в ужас от одной только мысли о том, что ее сын будет ассоциироваться с вымышленным кельтским героем. После долгих жарких споров супружеская чета все же нашла компромисс.

Принца назвали Уильямом, но дали ему второе имя в честь правителя королевства Логрес. Когда у монарших особ появился второй сын, то вновь не обошлось без разногласий. Король хотел назвать «запасного» наследника Альбертом, но Спенсер настаивала на другом варианте — Генри.

Пара кинула жребий — победила Диана. В любом случае за младшим сыном ныне покойной принцессы закрепилось совсем другое имя — все зовут его не иначе как Гарри.