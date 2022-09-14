Диана была бы в шоке: принц Уильям выдал истинное отношение к младшему брату

Принцы Уильям и Гарри с супругами впервые за последние месяцы воссоединились. Вчетвером они появились на траурных мероприятиях в честь Елизаветы, где поблагодарили скорбящих, которые пришли проститься с монархом. Как отметили в СМИ, подобная встреча может означать улучшение отношений в королевской семье. Однако некоторые эксперты уверены в обратном.

Как рассказал профайлер и специалист по языку тела Алексей Филатов, внешне принцы действительно выглядят как благополучная семья, но их поведение говорит об обратном. Дело в том, что они никогда не смотрят друг на друга, стараются держаться поодаль и совсем не соприкасаются. Особенно же отгораживается принц Уильям.

«Уильям всегда на шаг впереди Гарри, даже находясь рядом, они никогда не смотрят друг на друга, как бы поверх головы или сквозь человека», — цитирует слова эксперта портал Woman .

Собеседник издания уверен, что подобное поведение говорит об отсутствии взаимопонимания и поддержки. Трагедия вряд ли сплотит братьев, поэтому после окончания траурных мероприятий принц Гарри и Меган Маркл обязательно вернутся в Калифорнию, ведь в Лондоне им не рады.