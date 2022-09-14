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Киноафиша Статьи Диана была бы в шоке: принц Уильям выдал истинное отношение к младшему брату

Диана была бы в шоке: принц Уильям выдал истинное отношение к младшему брату

14 сентября 2022 14:30
Диана была бы в шоке: принц Уильям выдал истинное отношение к младшему брату

Трагедия не смогла восстановить их отношения.

Принцы Уильям и Гарри с супругами впервые за последние месяцы воссоединились. Вчетвером они появились на траурных мероприятиях в честь Елизаветы, где поблагодарили скорбящих, которые пришли проститься с монархом. Как отметили в СМИ, подобная встреча может означать улучшение отношений в королевской семье. Однако некоторые эксперты уверены в обратном.

Как рассказал профайлер и специалист по языку тела Алексей Филатов, внешне принцы действительно выглядят как благополучная семья, но их поведение говорит об обратном. Дело в том, что они никогда не смотрят друг на друга, стараются держаться поодаль и совсем не соприкасаются. Особенно же отгораживается принц Уильям.

Диана была бы в шоке: принц Уильям выдал истинное отношение к младшему брату

«Уильям всегда на шаг впереди Гарри, даже находясь рядом, они никогда не смотрят друг на друга, как бы поверх головы или сквозь человека», — цитирует слова эксперта портал Woman.

Собеседник издания уверен, что подобное поведение говорит об отсутствии взаимопонимания и поддержки. Трагедия вряд ли сплотит братьев, поэтому после окончания траурных мероприятий принц Гарри и Меган Маркл обязательно вернутся в Калифорнию, ведь в Лондоне им не рады.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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