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Киноафиша Статьи Диагноз уже известен: что говорят врачи о состоянии дочери Гайдая

Диагноз уже известен: что говорят врачи о состоянии дочери Гайдая

20 октября 2023 10:35
Диагноз уже известен: что говорят врачи о состоянии дочери Гайдая

Медики внимательно следят за знаменитостью.

Оксана Гайдай была госпитализирована в одну из московских больниц. Наследница режиссера находится под пристальным наблюдением специалистов и ждет операции.

По данным Telegram-канала Baza, Гайдай оказалась в клинике с желчнокаменной болезнью. Она лежит в одноместной палате, и в ближайшие дни ей предстоит операция. После же врачи собираются ее выписать, чтобы она восстанавливалась уже дома.

Сама Гайдай, а также другие родственники постановщика пока никак не прокомментировали ситуацию. Неизвестно даже, в какой из больниц оказалась дочь режиссера.

Отметим, что Оксана Гайдай была единственным ребенком легенды советского экрана и актрисы Нины Гребешковой. Свою жизнь, несмотря на съемки в кино у своего отца, она решила связать с финансами и построила карьеру в банке. Внучка постановщика Ольга также пошла по стопам матери и стала экономистом.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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